 

Приложение Google.Duo для видеозвонков станет дополнять речь говорящего при прерываниях

07.04.2020, 18:53, Разное

Корпорация Google заявила, что приложение для видеозвонков Duo станет использовать новейшую технологию WaveNetEQ. Она сможет частично сгенерировать речь говорящего при прерываниях интернет-соединения.
Функцию разработали из-за популярности видеоприложений в связи с распространением коронавируса и призывов находиться дома. Следуя данным Duo, 99% звонков через приложение теряет часть аудио, потери составили 8%. Технология WaveNetEQ основывается на записи 100 голосов людей, которые говорят на 48 языках.

Разработчики утверждают, что для защиты персональных данных они используют сквозное шифрование, работающее не через облако, а на устройстве. Сейчас программа дополняет только слоги, а не слова.



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