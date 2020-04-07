В Facebook Gaming появились “Турниры”

07.04.2020, 18:53, Разное

Facebook Gaming сегодня запускает функцию, призванную объединять людей в то время, когда они физически не могут находиться в одном месте. Новая платформа называется “Турниры”.

Проект позволят пользователям создавать и организовывать виртуальные турниры в различных форматах, от матчей на вылет до кругового. Продукт предназначен для любого типа – от казуальной игры до спортивной игры высокого уровня. Он также встроен непосредственно в платформу Facebook Gaming, а это означает, что создатели могут проводить фан-турниры и транслировать их в потоковом режиме. Они могут также воспользоваться инструментами сбора средств Facebook, чтобы пожертвовать любые деньги, собранные напрямую организациям по оказанию помощи.

Как и у других платформ прямой трансляции, с которыми он конкурирует, у Facebook Gaming был довольно хороший год. Согласно данным Streamlabs, поставщика программного обеспечения для потокового вещания и аналитики, платформа с годами переживала огромный рост: количество часов увеличилось в три раза, а величина потоковых видео удвоилась, что является следствием пандемии COVID-19.