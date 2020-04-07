 

В Facebook Gaming появились “Турниры”

07.04.2020, 18:53, Разное

Facebook Gaming сегодня запускает функцию, призванную объединять людей в то время, когда они физически не могут находиться в одном месте. Новая платформа называется “Турниры”.
Проект позволят пользователям создавать и организовывать виртуальные турниры в различных форматах, от матчей на вылет до кругового. Продукт предназначен для любого типа – от казуальной игры до спортивной игры высокого уровня. Он также встроен непосредственно в платформу Facebook Gaming, а это означает, что создатели могут проводить фан-турниры и транслировать их в потоковом режиме. Они могут также воспользоваться инструментами сбора средств Facebook, чтобы пожертвовать любые деньги, собранные напрямую организациям по оказанию помощи.

Как и у других платформ прямой трансляции, с которыми он конкурирует, у Facebook Gaming был довольно хороший год. Согласно данным Streamlabs, поставщика программного обеспечения для потокового вещания и аналитики, платформа с годами переживала огромный рост: количество часов увеличилось в три раза, а величина потоковых видео удвоилась, что является следствием пандемии COVID-19.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / В Петербурге мастер по ремонту украл технику на 1,1 миллиона рублей

24.03 / Путин посетил очаг коронавируса в Москве

05.04 / Татьяна Брухунова рассказала об отношении своих родителей к браку с Петросяном

20.02 / Скандалы: «В деле МН17 проиграли и «букинисты», и «самолетчики»

03.04 / Хроника испытаний и борьбы за жизнь: Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения

02.04 / Эксперты оценили коллекцию детских рисунков Канье Уэста в 23 тысячи долларов

10.03 / Урологи назвали 8 самых известных вредных привычек, повреждающих почки

11.03 / Мнение: К вопросу о «национализации элит»

05.03 / В России нет новых случаев коронавируса. Почему так?

21.03 / Италия на карантине: рассказы очевидцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска