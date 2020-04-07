 

Сбежавшего из-под карантина по коронавирусу мужчину задержали в Петербурге

07.04.2020, 18:53, Новости дня

В Петербурге полицейские нашли и задержали сбежавшего из стационара больницы Святого Георгия мужчину, который контактировал с заболевшим коронавирусом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

«После сообщения медработников, что мужчина самовольно покинул стационар больницы, он был найден у себя по домашнему адресу. Сотрудники полиции доставили его в санаторий «Заря». Определяется круг его контактов», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В отношении сбежавшего возбуждено административное производство по статье 19.4 КоАП РФ.

«Материалы переданы в следственный комитет для решения о возбуждении уголовного дела», – заключили в ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что пациент больницы Георгия в Петербурге, находившийся на карантине по коронавирусу c 27 марта, самовольно покинул стационар. Первый анализ на коронавирус у него был отрицательный.

Ранее в МВД сообщали, что в РФ более 500 человек нарушили режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса.



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