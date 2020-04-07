 

ВОЗ назвала действия РФ против коронавируса правильными и своевременными

07.04.2020, 18:53, Новости дня

Меры РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции были правильными и своевременными, сообщила во вторник представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович на телеканале «Россия-1».

«Не только система здравоохранения, но и вся Российская Федерация ответила на пандемию очень быстро, очень правильно. От начала первого случая, когда пошел завоз из европейских стран, РФ удалось добиться времени достаточно для того, чтобы система переподготовилась, чтобы перепрофилировать больничные койки, это очень важно. Меры были приняты своевременно», – сказала Вуйнович, передает ТАСС.

Напомним, президент Владимир Путин Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля, а затем продлил «карантинные каникулы» до 30 апреля и рекомендовал придерживаться режима самоизоляции. Ранее ВЗГЛЯД сообщал, что «нерабочие дни» могут быть сокращены.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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