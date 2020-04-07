Аркадий Укупник: «Люди шарахаются от меня после съемок в ток-шоу Андрея Малахова»

07.04.2020, 18:53, Разное

Советский и российский композитор, музыкант, поп-певец и актёр Аркадий Укупник заявил, что люди шарахаются от него после съемок в ток-шоу Андрея Малахова. Об этом пишет сайт журнала «ТЕЛЕПРОГРАММА».

67-летний композитор рассказал, что его жизнь в поселке за городом превратилась в ад. По словам продюсера группы «Кар-Мэн», он стал изгоем, потому что люди, живущие в соседних поселках, распространили информацию о том, что он болен и его разыскивают представители правоохранительных органов. «Когда я выходил гулять с собакой, все в ужасе от меня шарахались!» – признался заслуженный артист РФ. Причиной такого отношения окружающих к Аркадию Укупнику является его участие в съемках ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», где также присутствовал Лев Лещенко, у которого позже диагностировали коронавирусную инфекцию.

Отметим, что съемки телепрограммы, на которой обсуждали артистку Валентину Толкунову, проходили 17 марта. По словам Укупника, в студии придерживались повышенных мер предосторожности, а с Лещенко композитор, у которого на данный момент нет никаких симптомов коронавируса, не контактировал.