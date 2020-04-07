 

Не отработавшая ни одного брифинга пресс-секретарь Трампа покинула пост

07.04.2020, 18:53, Новости дня

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм покидает свой пост, за все время своей работы на этой должности она ни разу не выступила на брифинге для прессы, информирует телеканал CNN.

На пост пресс-секретаря Белого дома Гришэм была назначена в июле 2019 года, информирует «Интерфакс» со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, она возвращается на свою прежнюю должность: ранее она работала пресс-секретарем первой леди США Мелании Трамп. Отмечается, что последние несколько недель Гришэм не посещала совещания сотрудников Белого дома.

CNN уточняет, что уход Гришэм со своего поста связан с перестановками в команде, которые проводит новый глава аппарата Белого дома Марк Медоуз. Сейчас у Медоуза есть несколько кандидатов на пост пресс-секретаря главы американского государства. Одними из них являются бывший пресс-секретарь предвыборной кампании Дональда Трампа – Кейли Макинани, а также пресс-секретарь Минобороны США Алиса Фарах. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / Трамп отметил вклад женщин в глобальное процветание и безопасность

07.02 / Ученые смогли улучшить производительность батареи

26.02 / Эксперт объяснил, зачем российским пивоварам понадобилась минимальная цена на пиво

18.03 / В центре Петербурга нашли тело росгвардейца с простреленной головой

05.03 / «Я буду говорить, и люди начнут сомневаться, но это факт»: Путин о зарплатах россиян

27.02 / В МИД подтвердили, что в Италии гражданка Украины заболела коронавирусом

29.03 / В Украине после введения карантина уровень преступности упал на 30% – Аваков

19.03 / В Нижнем Новгороде продолжают устранять последствия оползня

12.02 / Суд Киева попросили запретить слова “слуга” в названии партии

04.03 / Хржановский: Наши фильмы сложные. Один длился шесть часов. Но за все это время из тысячного зала на Берлинале вышли всего человек восемь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска