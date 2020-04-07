Грабитель напал на пассажирку следовавшего в Петербург поезда

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07.04.2020, 18:42, Разное

Грабитель напал на пассажирку электропоезда Луга – Санкт-Петербург. Потерпевшая написала заявление в полицию, сообщает ИА “Невские новости”.

Как удалось выяснить правоохранителям, в вагоне к женщине подошел неизвестный мужчина и приставил нож к горлу. Злоумышленник, угрожая расправой, потребовал отдать ему все деньги. Женщина начала звать на помощь, и тогда грабитель испугался и выскочил из электрички на станции Толмачево.

Через некоторое время полицейским удалось задержать правонарушителя. Им оказался 44-летний безработный. Выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.



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