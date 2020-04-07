Астроном рассказал о содержащихся на Луне полезных природных ресурсах Земли

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07.04.2020, 18:30, Разное

Отечественный эксперт Владислав Шевченко информировал о том, что на Луне содержится ряд полезных ископаемых, получение которых на Земле в настоящее время уже затруднено. По мнению астронома, их добыча на земном спутнике может стать более дешевой и оперативной.
Специалист, представляющий Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга, упомянул, что сейчас для добычи таких полезных ископаемых, как иридий и платина, в условиях земного производства необходимо рыть очень глубокие шахты, что само по себе является как трудоемким, так и дорогим в финансовом смысле процессом. С другой стороны, как показали исследования лунных ландшафтов, эти же ресурсы на спутнике буквально размещаются на поверхности, что дает возможность, учитывая развитие технологических инноваций, добывать их намного легче. К примеру, их можно “сгребать” самым обычным скрепером. Причем, экономическая выгода от подобного способа добычи в состоянии окупить даже полеты на Луну.

Шевченко подчеркнул, что упомянутые им элементы действительно представляют немалую ценность для жителей Земли с практической точки зрения. В частности, иридий массово используется при изготовлении различного рода гаджетов – он входит в состав ЖК дисплеев для смартфонов и компьютеров. А платина, в свою очередь, является сырьем не только для ювелирных изделий, но широко применяется в таких отраслях производства, как электроника, авиационная, космическая промышленность и т.п.



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