«Спортмастер» закрыл большинство магазинов в России

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07.04.2020, 18:30, Новости дня

«Спортмастер» полностью закрыл 325 магазинов на территории России, еще 120 магазинов работают как пункты выдачи заказов – в них можно оформить и получить предоплаченный заказ.

В настоящее время всего два магазина открыты для посетителей, оба находятся в Томской области – в Северске и Томске, передает «Интерфакс».

Об изменении графика работы магазинов ритейлер предупреждал 28 марта – в первый день «карантинных каникул». При этом онлайн-магазин продолжит работу.

Ранее СМИ сообщали, что своих сотрудников «Спортмастер» предложил трудоустроить другим сетям с возможностью вернуться, как только заработают магазины. Тем, кто не сможет трудоустроиться, сеть обещает выплатить средства в размере одного МРОТ.

Сеть «Спортмастер» объединяет около 500 магазинов в России, на Украине, в Белоруссии, Казахстане и Китае. Головная структура сети – группа Sportmaster Operations Pte. Ltd со штаб-квартирой в Сингапуре. У группы более 1,4 тыс. магазинов. Ее выручка в 2019 году составила более 160 млрд рублей.

Напомним, президент Владимир Путин Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля, а затем продлил «карантинные каникулы» до 30 апреля.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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