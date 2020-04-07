Надежда Бабкина могла заразиться коронавирусом от приятеля подруги

07.04.2020, 18:30, Разное

Надежда Бабкина, госпитализированная с подозрением на коронавирус, могла заразиться SARS-CoV-2 от приятеля своей подруги. Пара прилетела из США, чтобы присутствовать на юбилее народной артистки РФ.

Несмотря на запрет на проведение мероприятий с большим количеством людей, Бабкина не отказалась от банкета в ресторане в честь своего 70-летия. За столом 19 марта собрались близкие и друзья художественного руководителя театра «Русская песня». О том, что через несколько дней после праздника приятель заграничной подруги заболел коронавирусом, рассказали из окружения певицы. Вскоре и бывшая именинница была госпитализирована с подозрением на заражение SARS-CoV-2.

Столичный бомонд, еще не успокоившийся после болезни Льва Лещенко и Игоря Николаева, вновь испытал потрясение. Его усилила противоречивая информация, поступающая из разных источников. Евгений Гор полностью отрицал наличие каких-либо симптомов болезни у супруги и утверждал, что она находится дома. Затем стали говорить о лечении в частной клинике, а также о том, что близкие молчали о плохом самочувствии Бабкиной в течение почти недели.

Сегодня СМИ сообщили, что артистка якобы находится в больнице в Коммунарке с подозрением на заражение новым вирусом. Оба теста отрицательные, но врачей настораживает симптоматика. Диагностирована двусторонняя пневмония, осуществлено подключение к ИВЛ, сообщают журналисты «КП».