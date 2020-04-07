 

Надежда Бабкина могла заразиться коронавирусом от приятеля подруги

07.04.2020, 18:30, Разное

Надежда Бабкина, госпитализированная с подозрением на коронавирус, могла заразиться SARS-CoV-2 от приятеля своей подруги. Пара прилетела из США, чтобы присутствовать на юбилее народной артистки РФ.
Несмотря на запрет на проведение мероприятий с большим количеством людей, Бабкина не отказалась от банкета в ресторане в честь своего 70-летия. За столом 19 марта собрались близкие и друзья художественного руководителя театра «Русская песня». О том, что через несколько дней после праздника приятель заграничной подруги заболел коронавирусом, рассказали из окружения певицы. Вскоре и бывшая именинница была госпитализирована с подозрением на заражение SARS-CoV-2.

Столичный бомонд, еще не успокоившийся после болезни Льва Лещенко и Игоря Николаева, вновь испытал потрясение. Его усилила противоречивая информация, поступающая из разных источников. Евгений Гор полностью отрицал наличие каких-либо симптомов болезни у супруги и утверждал, что она находится дома. Затем стали говорить о лечении в частной клинике, а также о том, что близкие молчали о плохом самочувствии Бабкиной в течение почти недели.

Сегодня СМИ сообщили, что артистка якобы находится в больнице в Коммунарке с подозрением на заражение новым вирусом. Оба теста отрицательные, но врачей настораживает симптоматика. Диагностирована двусторонняя пневмония, осуществлено подключение к ИВЛ, сообщают журналисты «КП».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / Релиз карточной игры Legends of Runeterra состоится 30 апреля

03.03 / Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин в рамках нового тура

24.03 / “Мне отрезали половину тела”: Сергей Жуков рассказал о серьёзном заболевании

23.02 / Фанаты заподозрили Алёну Хмельницкую в желании вернуть Тиграна Кеосаяна после публикации стихотворения

24.03 / За последние сутки коронавирус проник еще в пять стран

17.03 / Господин карантин

23.02 / Медики: Супы помогают при похудении

15.03 / Влад Кадони впервые рассказал об убийстве отца

27.02 / Сотни тысяч людей требуют закрыть сайт Pornhub

09.02 / Наука: Психологи выяснили, что пища кажется вкуснее, если есть ее руками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска