Эксперты назвали лучшие игровые ретро-приставки 2020 года

07.04.2020, 18:30, Разное

Когда дело доходит до игр, в прошлом было проще. Пользователь купил консоль, заплатил за свои игры, а затем сел и поиграл в них. Нет онлайн-мультиплеера, нет загружаемого контента, нет руководств, чтобы испортить все веселье, и нет патчей, которые мешают играть. По этой ностальгической причине многие производители возродили выпуск приставок из 90-х. Эксперты назвали лучшие ретро игровые консоли 2020 года.

SNES Classic Mini

Приставка подключается к телевизору через HDMI и поставляется с 21 предварительно загруженными играми (одна из которых – неизданная Star Fox 2!), а также с двумя мини-контроллерами, которые позволят вам воспользоваться мультиплеером.

Недостаток ретро-приставок Nintendo заключается в том, что как только пользователь исчерпал достаточно ограниченную библиотеку, он больше не сможет играть ни во что другое. Консоль не принимает оригинальные картриджи и не позволяет загружать больше контента.

Тем не менее, геймерам понадобится некоторое время, чтобы пройтись по всем приложениям, включенным в SNES Classic Mini.

Sega Genesis Mini

NES Classic Edition была первой выпущенной консолью от Nintendo, и на ней было 30 игр. Эти игры включали в себя «Легенду о Зельде», «Марио Браз» и «Кастлевания».

Плохая новость заключается в том, что после того, как данная библиотека будет исчерпана, пользователь больше не сможет играть – консоль не принимает оригинальные картриджи и не позволяет загружать больше контента.

Отметим, что на данный момент консоли нет у крупных розничных продавцов в США или Великобритании. Однако ее все еще можно приобрести с рук и испытать ретро опыт.

PlayStation Classic

PlayStation Classic, безусловно, забавная приставка, но ей не хватает изюминки. Sony могла бы пойти по стопам Nintendo, выпустив ретро-консоль, в которой были представлены лучшие игры эпохи, такие как Crash Bandicoot, Final Fantasy 8 и 9 или Tomb Raider. Устройство не включает большинство лучших хитов консоли и вместо этого поддерживает некоторые культовые классические произведения, такие как Persona и Jumping Flash. В числе плюсов — поддержка игр в разрешении 4K или 1080p.

ZX Spectrum

ZX Spectrum был одним из первых массовых домашних компьютеров, появившихся в Великобритании в 1982 году. Игры Elite, Football Manager и Manic Miner заставляли часами просиживать геймеров у телевизора.

Sinclair ZX Spectrum Vega не имеет ничего общего с оригинальной консолью. Вместо стандартной клавиатуры с раскладкой QWERTY, консоль полностью упакована в контроллер, в который встроена 1000 игр. Стоимость устройства составляет 99,99 фунтов стерлингов (около 130 долларов).