 

Еврогруппа объявила о программе по восстановлению экономики

07.04.2020, 18:16, Новости дня

Председатель Еврогруппы Мариу Сентену заявил, что организация рассмотрит вопрос о создании «крупнейшей в своей истории программы помощи для восстановления экономики».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен собрать «пакет внешней помощи в 15 млрд евро для борьбы с коронавирусом во всем мире», передает ТАСС.

Она подчеркнула, что помощь в первую очередь будет направлена государствам Африки.

Средства будут направлены «на поддержку здравоохранения и занятости в странах – партнерах Евросоюза».

Газета ВЗГЛЯД изучала, кто даст деньги на спасение «единой Европы» от кризиса, последовавшего за пандемией коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Преступники, расстрелявшие людей в кальянных Ханау, сбежали

19.03 / Конкурс молодых музыкантов «Евровидение» в Загребе перенесли из-за коронавируса

07.03 / BFM TV – большинство людей в мире относится к женщинам с предубеждением — не исключая самих женщин

21.02 / Помпео назвал дату подписания США соглашения с «Талибаном»

12.02 / В Сети опубликовали видео с танцующим в ночном клубе Зеленским

25.03 / КХЛ досрочно завершила сезон-2019/20 из-за ситуации с коронавирусом

05.03 / Предпринимательница из ЯНАО подала иск против Пугачевой

10.03 / Пуск «Протона-М» с Байконура перенесли из-за некачественных комплектующих

06.04 / Израиль ввел карантин на время празднования Песаха

19.02 / ЕС потребовал от Британии вернуть сокровища Парфенона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска