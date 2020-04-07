Еврогруппа объявила о программе по восстановлению экономики

07.04.2020, 18:16, Новости дня

Председатель Еврогруппы Мариу Сентену заявил, что организация рассмотрит вопрос о создании «крупнейшей в своей истории программы помощи для восстановления экономики».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен собрать «пакет внешней помощи в 15 млрд евро для борьбы с коронавирусом во всем мире», передает ТАСС.

Она подчеркнула, что помощь в первую очередь будет направлена государствам Африки.

Средства будут направлены «на поддержку здравоохранения и занятости в странах – партнерах Евросоюза».

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