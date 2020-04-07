Глава МИД Финляндии подтвердил, что страна нуждается в украинских сезонных работниках и готова отправить чартеры

07.04.2020, 18:10, Новости дня

Финляндия готова принять украинских сезонных рабочих. Об этом 7 апреля сообщил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто, информирует местная телерадиокомпания Yle.

Он сказал, что накануне обсудил этот вопрос с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Внешнеполитическое ведомство Украины информировало о телефонных переговорах дипломатов, но не упоминало о трудовых мигрантах.

“[В Украине] сейчас не рекомендуют своим гражданам покидать страну ни по каким причинам. Глава украинского МИД, однако, заверил, что если Финляндия нуждается в конкретных людях, то украинская сторона готова сотрудничать, что касается процедуры прибытия этих людей в Финляндию”, – сказал Хаависто.

Он отметил, что иностранных рабочих могут доставлять в Финляндию на чартерных авиарейсах за счет работодателей. После прибытия в страну все они должны будут пройти двухнедельный карантин.

Из-за ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса, Финляндия испытывает нехватку рабочий силы, особенно в сфере строительства, пищевой и фармацевтической промышленности, а также сельского хозяйства, отметила Yle.

5 апреля телерадиокомпания впервые сообщила, что Финляндия планирует организовать чартерные рейсы для доставки в страну сезонных работников из Украины. Как выяснили журналисты, министерство труда хочет привлечь из-за рубежа около 1500 работников.

Но 6 апреля посольство Финляндии в Украине заявило в Facebook, что эта информация еще не подтверждена финскими органами власти. “Посольство внимательно следит за общей ситуацией и сразу проинформирует украинских заявителей, как только изменится ситуация, связанная с возможностью совершения путешествий в Финляндию”, – говорилось в заявлении.

‼️Нещодавно у фінських, а також і в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Фінляндія планує організовувати… Posted by Suomen suurlähetystö Kiova – Embassy of Finland in Kyiv on Esmaspäev, 6. aprill 2020

В Финляндии, по официальным данным на 7 апреля, подтверждено 2308 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, умерли 34 человека.

В середине марта Финляндия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса, в стране не работают школы, заведения общественного питания, спорт-клубы и музеи. 7 апреля правительство Финляндии продлило режим усиленного контроля на границах до 13 мая.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,36 млн, из них более 292 тыс. выздоровели, 76 420 умерли.