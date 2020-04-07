Коронавирус предоставил шанс завершить войну на Донбассе – заявление бывших послов США в Украине

07.04.2020, 18:10, Новости дня

Кризис, связанный с распространением на планете коронавирусной инфекции COVID-19, предоставляет неожиданную возможность завершить единственный горячий конфликт в Европе – войну на Донбассе, и дает шанс противостоять попыткам президента России Владимира Путина попирать нормы международной политики. Об этом говорится в совместном заявлении трех бывших послов США в Украине – Уильяма Тейлора, Джона Хербста и Стивена Пайфера, текст которого опубликован на сайте NPR.

“В то время, как распространение коронавируса и падение цен на нефть все больше сказываются на Кремле, Соединенные Штаты и их союзники должны предложить отменить международные санкции против России, если Путин прекратит свое военное вторжение в Украину”, – полагают дипломаты.

По их словам, надвигающаяся глобальная рецессия нанесет сильный удар по российской экономике, что косвенно признал Путин, потребовавший на видеоконференции лидеров “Большой двадцатки” отменить санкции на период пандемии.

“В тесном сотрудничестве с лидерами Германии, Франции и Украины президент [США Дональд] Трамп должен предложить президенту Путину прекратить боевые действия, вернуть Донбасс и международную границу под суверенитет Украины, после чего будут отменены санкции, наложенные на Россию за вторжение. Если бы Путин был готов уйти из Крыма, санкции, введенные в связи с незаконной аннексией, также могли бы быть отменены”, – заявили Тейлор, Хербст и Пайфер.

“Сейчас, как никогда, России нужен разрыв с санкциями”, – отметили экс-послы.

Они признали, что у Трампа в случае согласия Кремля могут возникнуть трудности в Конгрессе, который ввел санкции против РФ двухпартийным решением. Но при поддержке президента Украины Владимира Зеленского глава Белого дома сумеет убедить конгрессменов, подчеркнув, что санкции будут введены заново, если Путин откажется от соглашения, отметили авторы заявления.

По мнению дипломатов, продолжать боевые действия в условиях смертельной эпидемии – безумие как для России, так и для Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В связи с агрессией против Украины международное сообщество ввело против российских компаний и отдельных лиц экономические санкции, которые много раз продлевались и ужесточались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.