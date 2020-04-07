В Британии от коронавируса умерло более 850 человек за сутки – почти в два раза больше, чем накануне

07.04.2020, 18:10, Новости дня

За прошедшие сутки в Великобритании от коронавирусной инфекции скончались 854 человека, сообщает The Guardian.

Общее число погибших увеличилось до 6227 человек.

Таким образом, тенденция к снижению количества смертей, которая фиксировалась в Великобритании с 4 апреля, прервалась, число жертв инфекции за последние сутки увеличилось почти в два раза: днем ранее министерство здравоохранения Соединенного Королевства сообщало о 439 погибших.

Официальная статистика о количестве инфицированных в Великобритании по состоянию на 7 апреля на данный момент не опубликована. По состоянию на утро 6 апреля в стране было подтверждено 51 608 случаев заражения коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 7 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,36 млн, из них более 292 тыс. выздоровели, более 76 тыс. умерли.