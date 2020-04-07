 

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на период карантина

07.04.2020, 18:09, Разное

Брак Деми Мур и Брюса Уиллиса длился 13 лет, но семья распалась из-за глупой ревности супруги. На период карантина они решили воссоединиться.
Брюс Уиллис и его экс-супруга Деми Мур на период самоизоляции решили воссоединиться, собрав вокруг себя детей. Такую новость пояснила на своей странице в Instagram их младшая дочь Таллула. Она опубликовала фотографию, где знаменитое семейство сфотографировалось в пижамах зелено-белого цвета. На фото Брюс Уиллис нежно приобнял свою бывшую супругу.

На снимке можно увидеть и 28-летню Скаут и ее мужа Диллона Бусса, а сама Таллула скорее всего снимает. В кадре отсутствует старшая дочка Румер.

Напомним, что после 13 лет брака семья Деми Мур и Брюса Уиллиса распалась, а в 2005 году Деми Мур стала женой Эштона Кутчера. В 2013 году они развелись и с тех пор актриса одна.



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