На заводе по производству оружия в Турции прогремел взрыв

07.04.2020, 18:09, Разное

Во вторник, 7 апреля, на территории завода Roketsan, являющегося самым крупным изготовителем оружия в Турции, прогремел взрыв. Согласно предварительным данным, происшествие обошлось без человеческих жертв.

О данном событии на своей странице в соцсети в Twitter информировал руководитель ведомства турецкого оборонпрома Исмаил Демир. По его словам, в результате взрыва летальных исходов зафиксировано не было.

Новостной ресурс Hurriyet уточнил данную информацию, пояснив, что указанное предприятие находится в уезде Эльмадаг провинции Анкара. Тем не менее, по сообщению агентства Demironen, в результате происшествия все же пострадало трое человек. Степень тяжести их повреждений не указывается.