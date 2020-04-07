 

Названо условие для соглашения о сокращении добычи нефти

07.04.2020, 18:08, Новости дня

Сделка о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ зависит от объемов, которые другие производители, такие как США, Канада и Бразилия, готовы сократить, сообщил источник.

«Без США нет сделки», – сказал один из источников ОПЕК+ агентству Reuters.

Однако пока стороны не согласовали базовый уровень, от которого будут отсчитываться сокращения. По словам источника, противоречие заключается в том, что в апреле ряд стран увеличил добычу и хочет отразить это в соглашении.

Напомним, заседание ОПЕК+ официально назначено на 9 апреля на 16.00 по австрийскому времени (17.00 по Москве).



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Онкоцентр Блохина приостановил госпитализацию из-за коронавируса у одного из врачей

06.02 / Китай снизит тарифы на импорт из США на 50%

13.03 / МИД Китая: коронавирус мог быть завезен в Китай американскими военными

18.02 / В Украине задержали экс-бойца “Омеги” за убийство активиста Евромайдана

08.02 / Зрители оценили роль Данилы Козловского в сериале “Викинги”

02.02 / Страны G7 решили провести конференцию по новому коронавирусу

07.03 / Libération – из-за коронавируса во Франции закрывают школы и опасаются «итальянского сценария»

24.02 / Свитолина вновь опустилась в рейтинге WTA, Ястремская вернулась в топ-25

20.03 / В Риме начали устанавливать полицейские блокпосты для контроля за карантином

26.03 / Сенат США одобрил пакет антикризисной помощи объемом 2,2 триллиона долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска