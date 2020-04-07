Названо условие для соглашения о сокращении добычи нефти

07.04.2020, 18:08, Новости дня

Сделка о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ зависит от объемов, которые другие производители, такие как США, Канада и Бразилия, готовы сократить, сообщил источник.

«Без США нет сделки», – сказал один из источников ОПЕК+ агентству Reuters.

Однако пока стороны не согласовали базовый уровень, от которого будут отсчитываться сокращения. По словам источника, противоречие заключается в том, что в апреле ряд стран увеличил добычу и хочет отразить это в соглашении.

Напомним, заседание ОПЕК+ официально назначено на 9 апреля на 16.00 по австрийскому времени (17.00 по Москве).