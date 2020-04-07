Названо условие для соглашения о сокращении добычи нефти
07.04.2020, 18:08, Новости дня
Сделка о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ зависит от объемов, которые другие производители, такие как США, Канада и Бразилия, готовы сократить, сообщил источник.
«Без США нет сделки», – сказал один из источников ОПЕК+ агентству Reuters.
Однако пока стороны не согласовали базовый уровень, от которого будут отсчитываться сокращения. По словам источника, противоречие заключается в том, что в апреле ряд стран увеличил добычу и хочет отразить это в соглашении.
Напомним, заседание ОПЕК+ официально назначено на 9 апреля на 16.00 по австрийскому времени (17.00 по Москве).
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