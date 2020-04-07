Московский депутат пожелала больной Бабкиной смерти

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07.04.2020, 18:08, Новости дня

Депутат совета депутатов московского района Лефортово Александра Андреева, узнав, что исполнительница Надежда Бабкина попала в больницу с пневмонией, пожелала ей смерти за то, что она голосовала за предложенные мэром столицы Сергеем Собяниным законы.

«Напоминаю, что Надежда Бабкина была депутатом Мосгордумы от Единой РФ в 2014–2019 годы и голосовала за все собянинские законы, уничтожающие наш города. В том числе – за закон о реновации. Давайте пожелаем ей – справедливости», – написала Андреева в Facebook.

В комментариях у нее спросили, не стыдно ли ей желать человеку смерти.

«Человеку? Где вы тут видите человека?» – написала Андреева в ответ, добавив несколько оскорблений и написав «пусть сдохнет».

Ее пристыдили за неадекватные комментарии, предположив, что на Андреевой плохо сказалась самоизоляция, и заметив, что смерти желать нельзя никому.

Андреева уже отличалась странными заявлениями. Так, она утверждала, что славяне в ходе Великой Отечественной войны уничтожались «не с целью уничтожить нацию».

Накануне СМИ сообщили, что Бабкину госпитализировали с коронавирусной пневмонией, однако позже выяснилось, что коронавирус у нее не обнаружили, хотя она действительно находится в больнице.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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