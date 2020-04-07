Срок доклинических испытаний российских вакцин от коронавируса могут сократить

07.04.2020, 18:08, Новости дня

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что сроки проведения доклинических испытаний новых вакцин от коронавируса могут сократить.

«Имеем вариант моделирования вакцин уже на основе существующих, зарегистрированных, поэтому возможно сокращение доклинических и переход уже к клиническим испытаниям – это действительно так», – сообщил Мурашко в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным по коронавирусу, передает РИА «Новости».

Гендиректор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, в свою очередь, сообщил, что группы добровольцев для испытания уже набраны, количество желающих участвовать в клинических исследованиях превышает необходимый минимум для проведения работы.

«У нас уже более 300 обращений», – сказал Максютов.

По его словам, 10 апреля тест-система, определяющая иммунитет к коронавирусу, будет зарегистрирована, а 13 апреля пройдет первая поставка серий наборов реагентов на 20 тыс. определений в регионы.

Напомним, вакцина, разработанная Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток ФМБА, вошла в список перспективных вакцин, составленный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

До этого ФМБА разработало схему лечения при тяжелой коронавирусной пневмонии на основе «Даларгина».

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