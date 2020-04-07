Том Холланд и его подруга детства Оливия Болтон расстались

07.04.2020, 18:05, Разное

Актер Том Холланд, известный по фильмам “Человек-паук” и “Мстители”, расстался со своей девушкой Оливией Болтон. По сообщениям западной прессы, они дружат с детства, знакомы с семьями друг друга, но отношения между ними завязались летом прошлого года – тогда папарацци запечатлели пару на музыкальном фестивале в лондонском Гайд-парке.

Оливия Болтон (справа) с сестрой Детский снимок с участием Тома Холланда и Оливии БолтонИх семьи дружны много лет, но Тому и Оливии потребовалось некоторое время, чтобы осознать, что они хотят чего-то большего, нежели просто дружба. Тому постоянно приписывали разные романы, и когда их отношения с Оливией стали достоянием общественности, ему стало проще. Их друзья и семьи уверены – они прекрасно подходят друг другу,- рассказал тогда инсайдер. Что послужило причиной расставания Тома и Оливии, неизвестно, но СМИ заверяют – на их дружбу это не повлияло, они остались в хороших отношениях:

Том и Оливия по-прежнему очень близки, но приняли решение остаться друзьями, потому что так будет лучше.

Том ХолландСейчас Холланд, как и большинство голливудских знаменитостей, проводит время на самоизоляции. Но скучать ему не приходится: он завел себе куриц, а также принял участие в забавном челлендже – надел футболку, стоя на руках, передав “сексуальную эстафету” Джейку Джилленхолу и Райану Рейнольдсу. Причем если Джейк выполнил порученную ему задачу превосходно – в очередной раз продемонстрировав своим подписчикам отличную физическую форму, то вот Райан Рейнольдс ответил на предложение постоять вверх головой эмоциональным и лаконичным “Нет”.