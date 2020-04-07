На Меган Маркл и принца Гарри объявлена охота: 100 тысяч долларов за их первые снимки после “Мегзита”

07.04.2020, 18:05, Разное

Если герцог и герцогиня Сассекские надеялись, что после сложения королевских полномочий, смогут зажить нормальной жизнью, они сильно ошибались. Интерес к паре, если не стал сильнее, то уж точно не ослаб. Где они теперь живут? Где будут работать? Как поживает Арчи? Эти и другие вопросы не дают покоя поклонникам Гарри и Меган.

По последним данным, супруги уже некоторое время находятся в Калифорнии, США. Они переехали туда из Ванкувера в разгар эпидемии коронавируса: когда в Канаде не было и пяти тысяч зараженных, в Америке зафиксировали почти 84 тысячи случаев заболевания. Несмотря на то что в США сейчас объявлен карантин, есть те, кто продолжает работать. И речь не о сотрудниках стратегически важных предприятий, продуктовых магазинов и аптек. А о папарацци, которые буквально открыли охоту на герцога и герцогиню.

Предполагаемый дом Меган Маркл и принца Гарри в Малибу

Один из самых известных папарацци Калифорнии Марк Карлофф, который уже 12 лет занимается продажей эксклюзивных фотографий знаменитостей, оценил первые качественные снимки герцога и герцогини Сассекских в 100 тысяч долларов. В подкасте Paparazzi Podcast Марк рассказал, что команды фотографов уже давно рыщут по всей Калифорнии в поисках Меган, Гарри и их сына Арчи. Они круглосуточно дежурят у въездов в закрытый поселок в Малибу, где предполагаемо живут супруги. Сейчас из-за карантина на вылазки решаются не многие фотографы, но, по словам Карлоффа, когда все это закончится и можно будет спокойно выходить на улицу, начнется настоящее безумие:

На них будут охотиться ежедневно, по крайней мере, в течение первых нескольких месяцев. У них просто не будет возможности выйти из дома и не быть сфотографированными.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Напомним, 8 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские опубликовали заявление, в котором рассказали о своем намерении отойти от дел в качестве старших членов британской королевской семьи и начать самостоятельную жизнь. Тем самым Гарри и Меган отказались от финансовых и других привилегий, положенных им по статусу. Сразу после этого их обязали вернуть в казну Великобритании несколько миллионов фунтов стерлингов – в основном за ремонт их резиденции Фрогмор-хаус. Вскоре Меган и Гарри распустили весь свой лондонский персонал, а королева лишила их королевских статусов и запретила им использовать приставку Royal для личного заработка. Герцог и герцогиня отреагировали на новый запрет неоднозначно. 31 марта с супругов были официально сняты все полномочия, а 1 апреля закрылся их офис в Букингемском дворце. До этого они, впрочем, совершили еще несколько выходов по личной просьбе королевы Елизаветы II.

Принц Гарри и Меган Маркл во время их последнего официального выхода в статусе старших членов королевской семьи, 9 марта 2020 года