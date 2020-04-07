 

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм покинула свой пост

07.04.2020, 18:02, Новости дня

Первая леди США Мелания Трамп объявила во вторник о возвращении Стефании Гришам на прежнюю должность главы пресс-службы первой леди.

Ранее во вторник американские СМИ сообщили, что пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм покидает свой пост, не уведомив об этом журналистов. Сообщили они и о том, что Гришэм возвращается на прежнюю должность.

Новый глава аппарата президента Дональда Трампа Марк Медоус проводит кадровые перестановки в отделе по связям с общественностью Западного крыла.

Как сообщается, Медоус рассматривает несколько кандидатур на пост пресс-секретаря. В их числе официальный представитель предвыборного штаба Трампа Кэйли Макэнани, а также Алисса Фара, в настоящий момент занимающая пост официального представителя Минобороны.

Сама Гришэм пока не дает комментариев.

В последние недели Гришэм перестала регулярно посещать совещания высокого уровня и не играла заметной роли в освещении усилий администрации по борьбе с коронавирусом.

Хотя Гришэм первоначально говорила, что планирует возобновить ежедневные пресс-брифинги, прекращенные ее предшественницей Сарой Сандерс, она так этого и не сделала, отмечая, что так распорядился президент.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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