Коронавирус и религия

07.04.2020, 18:02, Новости дня

По состоянию на вторник, 7 апреля, подтверждено уже четыре случая заражения коронавирусом среди московских клириков, передают СМИ. Накануне сообщалось о трех заболевших священниках Московской городской епархии, еще двое с симптомами инфекции ожидают результатов тестирования.

Среди них были и те, кто продолжал вести службы и общались с паствой. Прихожан, контактировавших со служителями церкви, попросили уйти на режим самоизоляции. Общее число потенциально инфицированных пока не известно.

Эти случаи далеко не единственные. Ранее медиа сообщали о заражении коронавирусом пастора и около двух десятков прихожан российской церкви христиан веры евангельской «Пробуждение» в Брянске. В отношении двоих функционеров церкви возбуждено уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. А глава местной старообрядческой общины в Сергиевом Посаде (Подмосковье) госпитализирован в столичную больницу в Коммунарке.

Во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с призывом задуматься о духовных причинах пандемии. «Мы должны все очень серьезно задуматься, что означает эта вселенская напасть, что означает эта болезнь, от которой нигде нельзя укрыться», – сказал он.

По официальным данным, за последние сутки в России выявлено 1154 новых случая коронавируса и 11 летальных исходов. Это печальный рекорд по обоим показателям. Общее число заболевших – 7497 человек, 58 умерли. Абсолютным лидером по-прежнему остается Москва.

Между тем Русская православная церковь до самого последнего момента вовсе не торопилась с введением каких-либо ограничительных мер на фоне распространения коронавируса. Так, поначалу председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, РПЦ не собирается закрывать храмы и прекращать богослужения.

Патриарх Кирилл лишь в конце марта призвал верующих воздержаться от посещения храмов и других религиозных учреждений, ранее он настаивал только на ужесточении санитарных правила при богослужениях.

Некоторые представители РПЦ и вовсе утверждали, что заразиться в храмах нельзя ничем – даже холерой.

Религиовед Юрий Табак в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» заметил, что реакция на развитие эпидемии со стороны РПЦ была «достаточно замедленной». Впрочем, на его взгляд, это вполне объяснимо.

«Мы видим, что примерно также действуют любые ортодоксы, в том числе в Израиле, – Они придерживаются той идеи, что церковь, евхаристия (причастие) помогают верующим в трудную минуту. Поэтому и нельзя, мол, в одночасье прекратить богослужения, закрыть храмы. Это противоречило бы идеологии церкви».

Но эпидемия разрастается, и случаи заражения духовенства стали фиксировать тоже, констатировал Табак. По его словам, возник конфликт между надеждой на то, что вера может победить беду, и реальностью.

«Безусловно, церковь входит в список особо опасных учреждений, где можно подхватить инфекцию, – говорит он. – Там большое скопление народа, а сами церковные таинства предполагают близкий контакт между верующими. Взять, например, целование икон, чаш. Это, правда, постарались запретить с самого начала. Но все равно покупают свечи, ставят их, передавая из рук в руки. Священник близко подходит к верующим, отпуская им грехи. В общем, о соблюдении рекомендованной дистанции говорить не приходится».

Волей – неволей церкви, продолжавшие работать в обычном режиме, способствовали распространению инфекции, резюмировал религиовед.

Ведущая религиозной рубрики «Ежедневного журнала» Светлана Солодовник считает, что вопрос о том, насколько адекватно действовало РПЦ в условиях коронавируса, совсем не прост. «Конечно, с рациональной точки зрения, если карантин, то карантин для всех: храмы закрываются, и прихожане сидят дома, – рассуждает она в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – С другой стороны, а как быть с верой в бога? Поэтому мне кажется оправданным, что церковь не закрывает храмы. Однако она, разумеется, должна была объяснять пастве, что посещение служб опасно, и тут каждый должен принимать решение самостоятельно».

Кроме того, Светлана Солодовник согласна, что священники сейчас подвергают риску паству подцепить инфекцию.

«Повышенная скученность (в храмах), разумеется, проблема. В начале эпидемии я еще заходила в церкви, и действительно в некоторых из них люди набивались, как сельди в бочке. С медицинской точки зрения это было полное безобразие», – заключила журналист.

Вместе с тем она не готова сказать, что РПЦ должны были волевым решением непременно закрыть храмы.