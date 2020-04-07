На Кубани горит лесная подстилка на площади более 2,5 тысяч кв. метров

07.04.2020, 17:55, Новости дня

На Кубани тушат возгорание лесной подстилки на площади более 2,5 тысяч квадратных метров. Как сообщают "Вести Сочи" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону, в крае в общей сложности сейчас шесть возгораний — три из них в Туапсинском районе, один в Северском и два в Сочи.

В ликвидации пожаров участвуют около 250 человек личного состава РСЧС, более 60 единиц спецтехники и более сотни сотрудников МЧС России. Пожар в Сочи уже удалось локализовать. Как отмечают специалисты, тушение осложняет сильный ветер и то, что пожар начался в труднодоступных местах и в горной местности.

Работники МЧС уже начали проверку, направленную на установление причин ЧП. Ситуация находится на контроле оперативного штаба. На местах возгораний наращивают группировку сил РСЧС.

Текст:

ГТРК "Вести Сочи"