 

На Кубани горит лесная подстилка на площади более 2,5 тысяч кв. метров

07.04.2020, 17:55, Новости дня

На Кубани тушат возгорание лесной подстилки на площади более 2,5 тысяч квадратных метров. Как сообщают "Вести Сочи" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону, в крае в общей сложности сейчас шесть возгораний — три из них в Туапсинском районе, один в Северском и два в Сочи.

В ликвидации пожаров участвуют около 250 человек личного состава РСЧС, более 60 единиц спецтехники и более сотни сотрудников МЧС России. Пожар в Сочи уже удалось локализовать. Как отмечают специалисты, тушение осложняет сильный ветер и то, что пожар начался в труднодоступных местах и в горной местности.

Работники МЧС уже начали проверку, направленную на установление причин ЧП. Ситуация находится на контроле оперативного штаба. На местах возгораний наращивают группировку сил РСЧС.

Текст:

ГТРК "Вести Сочи"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Кузяев может сменить “Зенит” на “Динамо” или “Спартак”

29.03 / В Киев прибыл спецпоезд с украинцами из России

09.03 / Bentley представила уникальный кабриолет для любителей лошадей

11.02 / Диетолог дала советы по выбору колбасы

19.02 / МИД разъяснил, как китайцы могут попасть в Россию

24.03 / Паралимпийские игры перенесены на 2021 год

20.03 / ЦИК призвал организовать наблюдение за голосованием по Конституции

13.03 / Украина захотела вернуть всех удерживаемых в ЛНР и ДНР граждан

27.02 / В России названы марки с самой высокой долей корпоративных продаж

04.02 / Скончалась бывший главный редактор “Ленфильма” Фрижетта Гукасян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска