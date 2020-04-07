 

IATA: мировые авиакомпании не могут позволить себе возместить плату за отмененные рейсы

07.04.2020, 17:55, Новости дня

Мировые авиакомпании не могут возместить средства за отмененные из-за вспышки коронавируса рейсы, сказал глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), передает Reuters.

Сообщается, что перевозчики в настоящее время вместо этого выдают ваучеры, поскольку они стараются сохранить средства для выживания.

"Ключевым элементом для нас является предотвращение нехватки наличных денег, поэтому возврат аннулированного билета для нас в финансовом отношении практически непозволителен", — сообщил генеральный директор IATA Александр де Жуньяк.

Авиакомпании ранее подверглись волне критики со стороны групп потребителей за нарушение правил предоставления возмещения в установленные сроки.

В IATA также сообщили, что треть сотрудников авиакомпаний в мире либо уволены, либо временно лишились работы.



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