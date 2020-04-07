Россиянам предложили “безлимит для удаленки” за 1 рубль

07.04.2020, 17:55, Новости дня

Российский сотовый оператор “Тинькофф Мобайл” запустил новый пакет с безлимитным доступом к сервисам удаленной работы. В рамках опции “Удаленка” абонентам предлагается неограниченный объем трафика для коммуникационных сервисов Zoom, Slack, Microsoft Teams и Skype, а также инструмента для управления проектами Trello.

Пользователям, у которых подключен любой, даже минимальный пакет интернета, “Удаленка” обойдется в 1 рубль. В прочих случаях новая услуга будет доступна за 159 рублей/месяц. Воспользоваться предложением могут все клиенты “Тинькофф Мобайла” на тарифе 3.0, кроме Красноярского края. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию Вестей.Ru.

“Удаленку” можно подключить в приложении или на сайте оператора. В рамках тарифного конструктора абонентам доступны и другие пакеты – безлимитные смс, неограниченный трафик для мессенджеров, соцсетей и видеосервисов.

“Многие компании перешли на удаленный формат работы, и мы все уже успели ощутить, что домашние сети далеко не всегда готовы к серьезным нагрузкам. В таком случае именно мобильная связь становится альтернативой, – сказал глава оператора Георгий Чесаков. – И если раньше пользоваться мобильным трафиком было значительно дороже, тяжелый трафик шел только по проводу, то сегодня это не так, что мы и решили показать”.

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Вести.Hi-tech