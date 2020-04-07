 

Бренд Redmi собирается выпустить роутер с поддержкой Wi-Fi 6

07.04.2020, 17:53, Разное

По информации зарубежных инсайдеров, разработчики из Redmi намерены выпустить новую модель роутера, поддерживающую Wi-Fi 6. Таким образом, в сравнении с предшествующими версиями пропускная способность девайса увеличится примерно в 2 раза.
Информаторам удалось найти в сертификационном листе сайта 3C упоминание будущего роутера от компании Redmi. Маршрутизатор получил кодовое название AX1800 и поддержку технологии Wi-Fi 6. При этом, новинка будет значительно быстрее, чем устройства со стандартом 802.11ac Wave-2. Предположительно, роутер будет дешевле, чем аналогичный девайс AX3600 от Xiaomi за 85 долларов.

Стоит напомнить, что аппаратной основой Xiaomi AX3600 является однокристальный процессор Qualcomm IPQ8071A, количество оперативной памяти составляет 512 Мб, а максимальная скорость передачи информации – свыше 2,95 тысяч Мбит/сек.



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