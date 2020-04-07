Врач: Водка помогает проникновению коронавируса в организм

07.04.2020, 17:53, Новости дня

Водка не годится ни для наружного применения, ни для приема внутрь против коронавируса, так как в целом негативно отражается на организме, сообщил газете ВЗГЛЯД врач-терапевт и пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что водка не годится в качестве антисептика для рук. В ведомстве отметили, что для дезинфекции рук необходим раствор с концентрацией не менее 60% этанола или 70% изопропилового спирта.

«Вообще достаточно просто помыть руки мыльной водой, и никакой вирус на них не сохранится. Ну, если есть туалетная вода, то при крайней необходимости можно ей сбрызнуть, освежить, так сказать. Но не водкой и тем более спиртом», – говорит Карабиненко.

От чистого спирта, водки и других алкогольных напитков очень сильно портятся руки, объясняет врач. Дело в том, что они сушат кожу, что впоследствии может вызвать появление трещин и других проблем. Открытые раны только поспособствуют проникновению вируса в организм.

Он также развенчал миф о том, что алкоголь может защитить от заражения коронавирусом. «Если же употреблять водку или другой алкоголь внутрь, не только не обезопасишься от вируса, но еще и потеряешь здоровье. Такие напитки, во первых, разрушают иммунитет, а во вторых, негативно отражаются на других органах. Это всем известно», – рассказывает Карабиненко.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что алкоголь и табак не являются профилактическими средствами против COVID-19.