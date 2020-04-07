Видео: Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции
07.04.2020, 17:53, Новости дня
Режим обязательной самоизоляции внес в жизнь россиян немало неожиданного. В частности, с приходом весны для владельцев авто на первый план вышел не столько вопрос о «переобувке», сколько об элементарном уходе за простаивающей машиной. И на этот счет есть несколько базовых советов. Обычно они актуальны зимой, но как оказалось, могут пригодиться и теперь.
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