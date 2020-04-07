Александр Васильев объяснил, почему не соблюдает карантин после контакта с Надеждой Бабкиной

07.04.2020, 17:53, Разное

Отечественный телеведущий, историк моды и коллекционер Александр Васильев в недавнем интервью объяснил, почему не соблюдает карантин после контакта с Надеждой Бабкиной. Он констатировал, что коронавирус у коллеги пока не подтвердился, а потому он просто соблюдает рекомендованный жителям страны режим самоизоляции.

По словам Александра Васильева, он встречался с Надеждой Бабкиной в последних числах марта, на съёмках очередного выпуска программы «Модный приговор». Через считанные дни появилась информация о госпитализации певицы в столичную клинику, по некоторым данным, с подозрением на коронавирус. Васильев же отмечает, что руководство Первого канала не уведомляло его о диагнозе коллеги и подтверждении COVID-19, а потому он не видит необходимости уходить на карантин. Ведущий соблюдал его после недавнего возвращения из Португалии, а сейчас находится в самоизоляции, выходя на улицу только по необходимости – выгулять собаку или сходить в магазин, информирует «Teleprogramma».

Состояние госпитализированной Надежды Бабкиной недавно прокомментировала юмористка Клара Новикова. Артистка отметила, что у певицы диагностирована пневмония, а результаты теста на коронавирус оказались отрицательными. Семья и возлюбленный Надежды Георгиевны от комментариев относительно её состояния пока воздерживаются.