 

Управделами президента получит на борьбу с коронавирусом более 1,1 млрд рублей

07.04.2020, 17:53, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении управлению делами президента более 1,1 млрд рублей на проведение мероприятий по борьбе с коронавирусом.

«Выделить в 2020 году управлению делами президента РФ из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 1 млрд 117 млн 848 тыс. рублей на проведение мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, включая организацию медицинской помощи прикрепленному контингенту», – передает РИА «Новости» текст распоряжения.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что пик эпидемии по коронавирусу еще не пройден.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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