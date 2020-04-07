Мантуров сообщил о производстве 1,6 млн медицинских масок в России

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07.04.2020, 17:48, Новости дня

Россия за сутки производит 1,6 млн медицинских масок, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Министр отметил, что РФ также закупила в Китае 51 млн медицинских масок, их поставили в регионы, информирует РИА «Новости».

Кроме того, производство аппаратов ИВЛ планируется нарастить до 1,5 тыс. в месяц, на следующей неделе планируется произвести 200 таких аппаратов, сказал глава ведомства. По его словам, предприятие КРЭТ производит почти 80 аппаратов ИВЛ в неделю, передает ТАСС.

Со своей стороны Путин поручил Мантурову представить предложения по резервам медицинского оснащения на фоне ситуации с коронавирусом. Он подчеркнул, что «сделать это надо быстро».

Также глава государства обсудил с министром вопрос защиты медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом.

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата. Путин также сообщил, что главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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