В рамках акции #МЫВМЕСТЕ на горячую линию помощи пожилым поступило более 500 тыс. звонков

07.04.2020, 17:48, Новости дня

В рамках общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ на горячую линию помощи пожилым и маломобильным гражданам поступило более полумиллиона звонков.

Кроме того, на сайте мывместе2020.рф в разделе «Хочу помочь» было подано 6 тыс. 877 предложений от компаний, объединений и частных лиц. Они указали, что готовы предоставить нуждающимся в период распространения коронавируса: транспортные услуги (2914 предложений), проведение психологических (1189 предложений) и юридических (634 предложения) консультаций, поставку продуктов (876 предложений) и обеспечение дистанционного обучения (550 предложений).

Более 400 партнеров указали, что хотят выделить деньги на борьбу с COVID-19. Также компании предлагают помощь в сфере медицины, информационных и цифровых услуг, например, обеспечение бесплатной сотовой связи волонтерам, задействованным в работе региональных штабов помощи пожилым и маломобильным гражданам.

Отметим, что в числе партнеров – как крупные корпорации, так и представители малого и среднего бизнеса, а также просто неравнодушные граждане и даже дети. Акция показывает, что в нашей стране много отзывчивых организаций и людей, которые не остаются в стороне во время сложных ситуаций.

Во всех регионах РФ работают добровольческие штабы помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах, например, покупка еды и лекарств, вынос мусора. Координацией их работы занимаются Общероссийский народный фронт, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров. Чтобы стать добровольцами, 64 728 человек зарегистрировались через сайт мывместе2020.рф. Анкеты проходят проверку, после этого желающие инструктируются по технике безопасности, проходят онлайн-обучение по взаимодействию с пожилыми людьми и присоединяются к работе штабов.

Волонтеры отрабатывают заявки, поступившие на горячую линию по номеру 8 (800)-200-34-11. Горячая линия работает по базе Фонда Росконгресс при взаимодействии с ОНФ. По состоянию на 7 апреля, в колл-центр горячей линии для пожилых и маломобильных граждан поступило 512 тыс. 199 звонков, сформирована 67 тыс. 81 заявка. Проработано более 60 тыс. обращений.

Организаторами акции #МЫВМЕСТЕ выступили платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт и волонтерские организации России.