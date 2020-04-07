Fox – «наивный дурак» — глава ВМС США раскритиковал капитана авианосца за жалобу на коронавирус

07.04.2020, 17:35, Новости дня

И.о. министра ВМС Томас Модли уволил капитана охваченного COVID-19 авианосца «Теодор Рузвельт». Позже, выступая по громкой связи корабля, чиновник устроил разнос бывшему командующему судном за его просочившееся в СМИ письмо с просьбой эвакуировать команду, передаёт Fox News.

А теперь к ситуации на борту этого авианосца. И.о. министра ВМС, который уволил капитана корабля «Рузвельт», судя по всему, назвал его «слишком глупым» или «наивным» для занимаемой должности. Он сделал этот комментарий по громкой связи корабля. С нами на связи из Пентагона Дженнифер Гриффин, которая расскажет нам об этой истории. Что произошло, Дженнифер?

ДЖЕННИФЕР ГРИФФИН, корреспондент Fox News по вопросам безопасности: Вот что, Билл. И.о. министра ВМС Томас Модли полетел на Гуам без команды по связям с общественностью и выступил с разгромной, приправленной ругательствами речью. Он жёстко раскритиковал команду авианосца «Рузвельт» и высмеял решение Бретта Крозье написать о том, что большинство моряков необходимо эвакуировать с находящегося на Гуаме корабля, потому что количество заражённых COVID-19 начало стремительно увеличиваться.



ТОМАС МОДЛИ, и.о. министра ВМС США: Если он (Крозье. — ИноТВ) не знал, что эта информация (письмо с просьбой об эвакуации. — ИноТВ) станет достоянием общественности в нашу информационную эпоху, то, по-моему мнению, он: а) слишком наивен или слишком глуп…



ДЖЕННИФЕР ГРИФФИН: Моряки подбадривали своего капитана после того, как и.о. министра ВМС уволил его за нарушение субординации. Многие из них были поражены до глубины души, когда Модли, выступая по внутренней связи корабля, назвал его (Крозье. — ИноТВ) действия «предательством команды и флота». У самого Крозье впоследствии был обнаружен COVID-19.



ТОМАС МОДЛИ: Это ваша обязанность — не жаловаться. Всех пугает эта штука (коронавирус. — ИноТВ). И я вам кое-что скажу: если бы этот корабль оказался в бою, и к вам летели гиперзвуковые ракеты, то вы бы тоже перепугались. Но вы выполняете свою работу. И я жду, что вы продолжите её выполнять. И именно этого я ожидаю от всех офицеров этого корабля – выполнения своей работы.



ДЖЕННИФЕР ГРИФФИН: Модли опубликовал заявление несколько минут назад, объяснив, почему он использовал ругательства. Как он утверждает, именно так разговаривают моряки. Коронавирус подтвердился у 173 членов экипажа. Почти 2 тысячи были эвакуированы.



Многие задаются вопросом, уволит ли и.о. министра ВМС руководителей флота, которые в марте приняли решение завести судно во вьетнамский порт, где оно находилось в течение пяти дней. Как мне сказали, это решение не было принято капитаном Крозье. Билл?

Спасибо, Дженнифер.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2020 года.