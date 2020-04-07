 

Вирусолог дал прогноз по сокращению «нерабочих дней» из-за коронавируса

07.04.2020, 17:30, Новости дня

Директор противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев заявил, что прогнозы о сокращении «нерабочих дней» из-за коронавируса будут возможны уже через неделю.

Он отметил, что результат самоизоляции в связи с коронавирусом можно будет наблюдать также через неделю, передает РИА «Новости».

«Несмотря на то, что у нас продолжается рост заболеваемости внутренней, мы его наблюдаем и фиксируем, но вот результат, учитывая инкубационный период, результат этого ограничения [самоизоляции] мы будем наблюдать через неделю. Будет заметно, [происходит] снижение заболеваемости или дальнейший рост», – сообщил Кутырев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, информирует ТАСС.

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата. Путин также сообщил, что главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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