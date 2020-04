Ученые выявили содержащееся в яблочной кожуре эффективное вещество от рассеянного склероза

07.04.2020, 17:30, Разное

Объединенный коллектив китайских и американских ученых в ходе исследования выявил содержащееся в яблочной кожуре вещество, обладающее исцеляющим свойством от рассеянного склероза. Ингредиент, называемый малолом, понижает давление иммунных клеток на мозг, восстанавливая при этом поврежденную нейронную сеть.

Исследование ученых было традиционно проведено на грызунах. Эксперимент продемонстрировал благотворное влияние малола как природного тритерпена на восстановление седалищного нерва мышей, улучшая при этом их умственные способности. Причиной такой положительной динамики исследователи видят влияние ингредиента на процесс формирования новых олигодендроцитов, которым свойственно погибать во время атак иммунной системы на нервные ткани. Также отмечается, что олигодендроциты генерируют формирование миелиновых оболочек в мозговых тканях многих млекопитающих, в том числе – человека. Эксперты информировали, что источником малола является кислота, выделяемая из яблочной кожуры. Этот факт был обнаружен учеными еще в 1920 году.

Особую ценность указанное вещество представляет, прежде всего, потому, что традиционные медицинские препараты, используемые при лечении рассеянного склероза, ограничиваются лишь эффективным симптоматическим действием во время острых приступов болезни, а малол обеспечивает восстановление нервной ткани, позитивно влияя на хронические этапы заболевания. Об этом пишет издание Proceedings of the National Academy of Sciences.