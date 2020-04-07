Дочь Сергея Доренко попала в больницу после конфликта с соседкой по даче

07.04.2020, 17:30, Разное

Старшая дочь погибшего в мае минувшего года журналиста, теле- и радиоведущего Сергея Доренко Екатерина после конфликта с соседкой по даче попала в больницу. Она получила ожоги лица и верхних конечностей, но более серьёзных травм удалось избежать.

Дачу в Подмосковье Сергей Доренко оставил первой жене и троим общим детям – дочерям Екатерине и Ксении, сыну Прохору. Именно там семья соблюдает рекомендованный режим самоизоляции. По словам старшей дочери погибшего журналиста, у неё давно складывались напряжённые отношения с соседкой по участку, часто выражавшей недовольство собаками Екатерины Доренко, которые якобы таскали домашнюю живность.

Не так давно конфликт между соседями принял серьёзный оборот. Екатерина Доренко увидела, что жительница развела костёр вблизи её деревянного забора, что могло послужить причиной пожара. Дочь журналиста начала снимать происходящее на камеру смартфона, а соседка в этот момент повела себя агрессивно, нанося ей удары палкой, которой ранее шевелила костёр.

В итоге Екатерина Доренко получила ожоги руки и щеки, ударилась при падении головой и разбила гаджет. Ей пришлось обращаться за помощью в больницу и в правоохранительные органы. Как информирует «КП», соседке Доренко может грозить административное наказание, а её оппонентка надеется, что это научит женщину адекватно реагировать на конфликтные ситуации и решать их более цивилизованно.