 

В Перми у главврача краевого онкодиспансера подтвердился коронавирус.

07.04.2020, 17:20, Разное

Он выходил на работу после возвращения из Турции.

В правительстве Пермского края подтвердили заражение COVID-19 у главного врача краевого онкодиспансера Максима Мезенцева, который в марте вернулся из отпуска за рубежом и вышел после этого на работу.

«Среди выявленных больных коронавирусом в Пермском крае есть главврач онкодиспансера Максим Мезенцев и его супруга, вернувшиеся в марте из заграничного отпуска», – сообщил пермский Минздрав.

После возвращения в середине марта из Турции, которой на тот момент не было в перечне опасных стран, Мезенцев не стал соблюдать домашнюю самоизоляцию и вышел на работу, поскольку, как он сам объяснял, у него не было симптомов ОРВИ.

После ухудшения состояния здоровья он сам приехал в лечебное учреждение. Первичный тест был положительным, однако повторные исследования в Новосибирске в конце марта дали отрицательный результат. Сегодня пришли повторные анализы из Москвы: коронавирусная инфекция подтвердилась.

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«По мнению специалистов, путаница в результатах тестов (сначала показывали наличие инфекции, потом – ее отсутствие, сейчас – снова наличие) связана с тем, что вирус имеет особенность то проявляться, то затухать. Его природа до конца не изучена. Что касается Мезенцева и его супруги, то они давно изолированы, сам главврач находится в больнице в отдельном боксе. У людей, контактировавших с Мезенцевым после его возвращения из отпуска, вирус не был обнаружен», – пояснили региональный минздрав.

«Сейчас диспансер работает в штатном режиме, все врачи на своих местах, все в порядке, осуществляется прием и госпитализация пациентов», – сказал «Новой» источник в онкодиспансере.

Сегодня в Пермском крае выявлено 11 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших – 32, 2 летальных исхода, 5 пациентов выздоровели. Ожидают подтверждения диагноза 27 человек.

Александра Семенова
специально для «Новой»

Источник: Новая газета



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