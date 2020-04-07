 

ФИФА запросит у США данные по делу о взятках при выборе хозяев ЧМ 2018 и 2022 годов

07.04.2020, 17:16, Новости дня

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена запросить у минюста США дополнительные данные по обвинению нескольких бывших членов исполкома ФИФА по делу о коррупции при выборе стран для проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, которые прошли в РФ и Катаре.

«ФИФА был присвоен статус жертвы в криминальном расследовании в США, высокопоставленные чиновники ФИФА находится в постоянном контакте с министерством юстиции США. После последних обвинения ФИФА попросит министерство предоставить дополнительную информацию по этим делам», – заявили в организации, передает РИА «Новости».

Там добавили, что поддерживают все расследования по возможным нарушениям закона, связанным с национальными и международными турнирами, и продолжают сотрудничать с правоохранительными органами, ведущими следствие.

«ФИФА тщательно следит за этими расследованиями и судебными процессами, проходящими в США и других странах мира», – говорится в заявлении.

Федеральная прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк утверждает, что лица, которые являлись сотрудниками ряда структур Международной федерации футбола (ФИФА), якобы получили взятки в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в РФ и Катаре.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ категорически отвергает утверждения о том, что получение Россией права на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года могло быть связано с коррупцией.



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