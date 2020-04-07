Число жертв коронавируса в США превысило 11 тыс. человек

07.04.2020, 17:16, Новости дня

Число погибших в США от коронавируса, по данным университета Джонса Хопкинса, превысило 11 тыс. человек.

На 10.00 по местному времени (17.00 мск) число погибших составило 11 тыс. 8 человек, подтвержденных случаев заражения – 368 тыс., передает РИА «Новости» со ссылкой на данные университета.

При этом выздоровело от коронавируса почти 20 тыс. человек.

Напомним, 27 марта Конгресс США выделил на восстановление американской экономики более 2 трлн долларов. При этом глава американской администрации Дональд Трамп не исключил выделения дополнительных средств на спасение экономики США и на повторные выплаты американцам.