Генпродюсер «Русского радио» рассказал, как заразился коронавирусом

07.04.2020, 17:16, Новости дня

Генеральный продюсер «Русского радио» Сергей Балдин находится в больнице с коронавирусом, он заразился около месяца назад после поездки в Куршевель. В прямом эфире с фитнес-блогером Екатериной Лаптевой Балдин рассказал, как протекает заболевание.

«У меня была запланирована поездка в Куршевель. Но в начале марта уже началась «турбулентность», я понимал, что если отменю все, то потеряю отель, часть билетов и так далее. В итоге там была небольшая компания, и мы решили поехать, аккуратно покататься и вернуться. Не ходили ни в какие клубы, ни на какие вечеринки, один раз сходили в ресторан только. Но этого хватило», – приводит слова генпродюсера «Русского радио» издание Super.

Балдин рассказал, что симптомы коронавирусной инфекции почувствовал очень быстро, однако они были больше похожи на пищевое отравление.

«Она проявилась быстро, примерно на второй-третий день. Было похоже на отравление, очень большая слабость. А вообще симптомов огромное количество: першение в горле, красное горло, кашель сухой, кашель мокрый. У разных людей все протекает по-разному. Вот тут в больнице лежат люди от 23 лет до 55», – отметил мужчина.

Балдин также объяснил небольшое количество выздоровевших от вируса по статистке. По его словам, заболевание протекает очень долго.

«Сегодня у меня 29-й день болезни. Врачи называют цифру 37 дней. Люди болеют очень долго. Да, это похоже на ОРВИ, это похоже на грипп, у кого-то похоже на пневмонию. Но если ОРВИ длится пять – семь дней, то 30 – 40 она точно длиться не может. Когда у тебя температура 38 в течение месяца – это физически очень тяжело», – добавил Балдин.

Он также предупредил, что симптом заболевания могут отличаться, в случае плохого самочувствия необходимо сразу обратиться к врачу.

«Самолечением и самодиагностикой в случае этой болезни заниматься нельзя. Подавляющее большинство врачей еще не имеют нужного объема знаний. Да, медики обмениваются информацией и с итальянцами, и с американцами, и с китайцами. Однако для однозначных выводов этого недостаточно. То есть горло, кашель – и сухой, и мокрый, температура 37, 38, 39 – все это симптомы. У некоторых температура 40. Ломота в спине, в суставах, тошнота. Это все может быть в разных комбинациях. Основываясь на личном опыте, могу сказать, что обращаться нужно сразу же. Температура 37,2, ломота в теле, возможно у вас просто простуда. Но есть вероятность, особенно в нынешней ситуации, что у вас может быть коронавирус».

Ранее ученые рассказали, что общее чувство недомогания, появившаяся растерянность и ряд других симптомов являются потенциальными признаками заболевания, вызванного коронавирусом нового типа.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.