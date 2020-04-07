 

Шойгу поручил подготовить плавучий госпиталь «Иртыш» для больных коронавирусом

07.04.2020, 17:09, Разное

По поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу на Дальний Восток отправят плавучий военный госпиталь «Иртыш». Корабль, на котором могут разместиться до 450 человек, окажет помощь в разгрузке лечебных учреждений Министерства обороны в данном регионе.
На подготовку к отправке госпитального судна «Иртыша» Шойгу дал 10 дней. После прибытия на Дальний Восток специалисты санитарного транспорта начнут обследовать неинфицированных больных. Эта мера необходима, чтобы успеть подготовить больницы Министерства обороны на Дальнем Востоке. При выявлении коронавируса пациента отправят в инфекционно-лечебное учреждение, отмечает общественно-политический журнал «Политическая экспертиза».

Подготовкой госпитального судна «Иртыш» к отплытию на Дальний Восток займется командующий Восточным военным округом и Тихоокеанским флотом. Помогать ему в этом будет Главное военно-медицинское управление.



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