Стало известно о заражении еще одного главврача московской больницы коронавирусом

07.04.2020, 17:08, Новости дня

Главврач московской больницы имени И.В. Давыдовского Елена Васильева заразилась коронавирусом и некоторое время продолжала работать, сообщают СМИ.

Известный врач и член правления Российского кардиологического общества продолжала вести конференции до момента, когда узнала, что тесты на коронавирус положительные, информирует «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Проверить на коронавирус после этого придется более 500 человек, как пациентов, так и врачей, утверждает канал. Заместители Васильевой на изоляции, у остальных сотрудников и всех контактировавших взяли анализы на коронавирус.

Сама Васильева позже подтвердила информацию, пишет портал «Говорит Москва» со ссылкой на телеканал «Дождь».

По ее словам, она чувствует себя нормально, заболевание протекает бессимптомно. Она находится на самоизоляции дома, работает удаленно. При этом информацию о проверке более 500 человек она опровергла.

Ранее сообщалось, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. Болезнь протекает не в тяжелой форме.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.