В мире: Коронавирус подарил Прибалтике новый повод для русофобии

07.04.2020, 17:08, Новости дня

Даже во время пандемии коронавируса Прибалтика строго блюдет свою антироссийскую повестку. Более того, страшная болезнь дала повод еще более усилить ее, вплоть до публичных высказываний о том, что «русские заражаются коронавирусом чаще латышей». И даже помощь из Китая, привезенная с помощью российских самолетов, вызывает в Прибалтике подозрения.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила крайнее недовольство тем фактом, что мэрия Таллина решила выпускать новостные программы на Первом Балтийском канале (ПБК). Долгое время этот канал считался самым популярным у русских жителей стран Балтии и готовил свои новостные программы, содержание которых зачастую властям очень не нравилось.

Совсем недавно этот канал подвергся форменному погрому. Два месяца назад в Риге и Таллине прошли обыски в офисах медиахолдинга Baltic Media Alliance, владеющего ПБК. Как пояснили в Службе госбезопасности, «полученная в ходе расследования информация позволяет подозревать, что группа лиц по предварительному сговору обеспечила доступ к финансовым и хозяйственным ресурсам лицу, против которого введены санкции ЕС за действия, подрывающие территориальную целостность и суверенитет Украины». Руководство холдинга намек прекрасно поняло – во избежание дальнейших неприятностей оно отказалось от производства собственного информационного контента и закрыло свои новостные передачи.

И вот недавно мэр Таллина Михаил Кылварт договорился с ПБК, что канал будет транслировать изготовленные столичным самоуправлением программы – в том числе те, в которых населению рассказывают о мерах профилактики коронавируса. Керсти Кальюлайд с негодованием сказала по этому поводу: «Мне кажется, что мы не должны вкладывать общественные деньги в реанимацию российских пропагандистских каналов». Президент добавила, что государственные эксперты по стратегической коммуникации постоянно обращали внимание на «недостоверность» программ ПБК. Поэтому, как она считает, размещение столичных новостей там «не является разумным».

В свою очередь, зампредседателя Таллинского горсобрания и руководитель фракции правой партии «Отечество» Март Луйк также заявил, что самоуправление должно использовать для информирования русскоязычных телезрителей канал ETV+. В свое время этот канал был создан на государственные деньги, чтобы доносить до эстонских русских «правильную», официозную точку зрения на события. «Господин Кылварт, давайте прекратим кормить российскую пропаганду и переведем русскоязычных таллинцев в эстонское информационное поле», – предлагает Луйк.

Мэр Таллина Михаил Кылварт, надо отдать ему должное, давлению не поддался. Он фактически обвинил Кальюлайд в насаждении национальной розни. «Напомню, с момента введения чрезвычайного положения эстонскую общественность остро волновал вопрос недостаточной информированности русскоговорящего населения страны. К таллинским властям неоднократно обращались эстонские журналисты, руководство полиции, представители различных государственных структур с вопросом, почему русскоязычное население недостаточно информировано. Немного странно, что к нам, ведь именно Таллин сохранил системную русскоязычную коммуникацию, за что неоднократно подвергался нападкам с самых разных сторон. Несмотря на это, мы оперативно нашли возможность создать дополнительный источник информации для русскоязычных людей», – сказал градоначальник. Кылварт подчеркнул: «Если благодаря разрешению разместить программу «Новости Таллина» на ПБК, нам удастся сохранить хотя бы одну жизнь – это того стоит».

Русские как распространители заразы

А в соседней Латвии «отжег» бывший министр юстиции Латвии, член праворадикальной партии «Национальный блок» Дзинтарс Расначс, ранее прославившийся своими призывами стребовать с РФ денег за «советскую оккупацию». Расначс написал в Twitter, что, мол, русские заражаются коронавирусом чаще латышей, а всё потому, что они потребляют «российскую пропаганду» по телевизору.

«Пока в России не будет введен чрезвычайный режим, до тех пор потребители российской телевизионной пропаганды будут таскаться по улицам и плевать на все мероприятия по самоизоляции в Риге. Сегодня вечером детские площадки были полны подростками, не говорящими по-латышски, и безответственными мамочками этих детей. Во всей Иманте (район Риги, заселенный преимущественно русскими – прим. ВЗГЛЯД) так происходит?» – вопрошает Дзинтарс Расначс.

Через какое-то время экс-министр решил эту тему развить. «Всё больше прихожу к уверенности, что решающее отношение к заразе складывается из информационного пространства, в котором живет индивид. Пропорция заболевших может быть такой же, как и в тюрьмах Латвии. Надеюсь, что ошибаюсь», – написал политик-праворадикал. Он намекал на то, что русские (поставленные в условиях современной Латвии в неравноправные условия, не имеющие больших возможностей для карьеры и социализации) чаще латышей попадают в тюрьму.

Помощь – это угроза из Китая

Все три балтийских государства в настоящее время принимают помощь из Китая – из далекой дальневосточной державы прилетают в Прибалтику самолеты с медицинскими масками и прочими средствами индивидуальной защиты. А ведь еще совсем недавно, в феврале–марте, спецслужбы государств Балтии выпустили свои свежие ежегодники о «внешних угрозах» – и в числе этих угроз, помимо вполне ожидаемой России, был указан и Китай.

Так, 2 апреля в таллинский аэропорт прибыл самолет из Китая со средствами индивидуальной защиты на сумму 11,4 млн долларов. Самолет доставил в Эстонию пять с половиной миллионов одноразовых хирургических масок, два миллиона респираторных масок FFP2, 100 тысяч респираторных масок FFP3, 100 тысяч защитных очков, 25 миллионов пар перчаток, 1,1 млн защитных халатов, 500 тысяч одноразовых медицинских шапок. Этот груз был распределен между Эстонией и Латвией.

В Эстонии средства индивидуальной защиты очень нужны. В стране отчаянно не хватает медицинских масок и всего прочего необходимого – вот и приходится принимать помощь от ненавистного Китая, хотя еще в феврале эстонские спецслужбы предупредили, что, дескать, далекая дальневосточная держава несет потенциальную «угрозу» для гордой прибалтийской республики.

При этом эстонские СМИ принципиально умолчали, что самолет, доставивший ценный груз из Китая, был российским.

Почему-то промолчал на этот счет и министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, известный своей принципиальной антироссийской позицией. Он тоже ратует за то, чтобы требовать с РФ деньги за советский период, а в прошлом году громко возмущался тем, что в Москве салютом отметили 75-летие освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. Встречал самолет заместитель председателя комиссии по иностранным делам эстонского Рийгикогу (парламента) Марко Михкельсон. Он многие годы проталкивает на международном уровне постулат о России, как угрозе всему цивилизованному миру.

Это стало предметом шуток представителей русскоязычной общины Эстонии. «Сегодня в Таллине приземлился российский транспортный самолет Ил-76, который встречал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. В условиях тотального карантина российская авиакомпания согласилась доставить нам из Китая медицинские маски и средства защиты. И вы знаете, обошлось без речей об агрессии и оккупации Крыма», – констатирует Александр Чаплыгин. «Российский самолет сегодня привез китайские медицинские маски в Эстонию. Ждем-с Рейнсалу и Михкельсона с протестами. Хотя Рейнсалу лично встречал самолет», – иронизирует эстонский журналист Родион Денисов.

«Геополитический аспект»

Китай помогает и Литве. Литовская Республика подписала несколько соглашений о поставках медицинских средств индивидуальной защиты для своих медучреждений из Китая. В качестве «благодарности» глава представительства Еврокомиссии в Вильнюсе Арнольдас Пранцкявичюс заявил, что, мол, Евросоюз в последнее время якобы сталкивается с «систематическим потоком дезинформации из России и Китая». Он пожаловался: «Мы боремся не только с вирусом и его распространением, но и с возрастающей по экспоненте дезинформацией с Востока – не только из России, но и из Китая».

Пранцкявичюс рассказал литовским депутатам, что специалисты в ЕС видят попытки «создать недоверие к ЕС и НАТО, умалить способности государств-членов в деле борьбы с кризисом». Кроме того, он якобы фиксирует «распространение лживых новостей о самом вирусе и средствах воздействия на него». Политик призвал активно бороться с «дезинформацией».

Члены фракции литовской партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ) в Сейме республики Жигимантас Павиленис, Аудронюс Ажубалис и Эмануэлис Зингерис даже предложили провести заседание комитета по иностранным делам – дабы обсудить вопрос «опасности» получения гуманитарной помощи от Китая в условиях пандемии коронавируса. По мнению бывшего посла Литовской Республики в США Павилениса, «коммунистический Китай, преследуя свои долгосрочные национальные интересы в Литве», оказывает прибалтийской республике помощь, которая якобы «не критически» воспринимается властью. Другой высокопоставленный член СО-ХДЛ Лауринас Кащюнас переживает из-за гуманитарной помощи, оказываемой Италии Россией – он увидел в этом нежелательный «геополитический» аспект.

В свою очередь литовский президент Гитанас Науседа предупредил, что во время карантина следует опасаться активизации российских разведслужб. «Если из-за вспышки коронавируса заметно снизились возможности для физической разведки в результате ограничения контактов, то всё переносится в электронное пространство. И, наверное, изменение режима нашей работы, перенос разговоров на удаленную основу только увеличивают уязвимость наших сетей и естественный интерес устраивать интервенции в наши сети», – сказал Науседа.

В общем, коронавирус коронавирусом, а внешняя политика стран Балтии остается неизменной.

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