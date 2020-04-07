 

В Совфеде заявили о моратории на увольнения во время нерабочего периода

07.04.2020, 17:08, Новости дня

Сенатор Валерий Рязанский заявил, что указ президента о нерабочем периоде предполагает мораторий на увольнения, решения работодателя об увольнении можно оспорить.

«Мораторий [на увольнения] и так есть, потому что сейчас объявлен период, по которому нерабочие дни оплачиваются, это следует из указа президента. Конечно, это (увольнения из-за объявленного нерабочего периода) вообще форс-мажор. Это вещь, которая очень легко оспаривается людьми, которые будут подвергнуты такого рода увольнению», – сообщил сенатор, передает ТАСС.

Рязанский посоветовал уволенным во время нерабочего периода обращаться в трудовую инспекцию и призвал работодателей исключить варианты с увольнением сотрудников.

Также он напомнил, что работодателю об увольнении по сокращению необходимо оповестить своего сотрудника не менее чем за два месяца до этой процедуры. В случае увольнения за сотрудником должен остаться средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил российского лидера Владимира Путина расширить список отраслей экономики, которые признаны наиболее пострадавшими из-за ситуации с коронавирусом.



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