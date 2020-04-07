Скандалы: Гвардии тульские расхитители

07.04.2020, 17:00, Разное

Интенданты 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ вывезли и продали несколько грузовиков с военной формой

Как стало известно “Ъ”, более 26 млн руб. было взыскано с интендантов прославленной 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ, которые вывезли и продали несколько грузовиков с военной формой, предназначенной в том числе для увольняемых в запас военнослужащих. Основанием для взыскания с офицеров и прапорщика послужил приговор военного суда, рассмотревший дело о растрате военного имущества в особом порядке — без судебного следствия.

Иск военного прокурора, поданный в защиту интересов Российской Федерации в лице Минобороны к бывшему начальнику вещевой службы 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии подполковнику Михаилу Райскому, а также его подчиненным майору Михаилу Курьянову и старшему прапорщику Роману Полунину рассмотрел Тульский гарнизонный военный суд. Прокурор просил взыскать с них в солидарном порядке 26 млн 877 тыс 218 руб. 32 коп. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, которое они совершили. Отказав в общем взыскании, суд постановил, что подполковник Райский должен выплатить 10 млн руб., майор Курьянов — 9,2 млн, а прапорщик Полунин — 7,5 млн руб. При этом суд сослался на вступившее в законную силу решение того же суда, признавшего военных виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также установившего ущерб, нанесенный действиями каждого из фигурантов.

По данным следствия и суда, в 2014 году подполковник Райский, возглавлявший вещевую службу дивизии ВДВ, неоднократно направлял в вещевую службу Западного военного округа заявки на получение имущества, якобы необходимого для обеспечения увольняемых в запас военнослужащих. В первом квартале 2014 года ему было выдано в общей сложности 28 нарядов. С их помощью майор Курьянов, возглавляющий вещевую службу 51-го полка ВДВ, в том же году получил в воинских частях, дислоцированных в различных регионах Российской Федерации, вещевое имущество, которое по указанию старшего офицера Райского передавал сторонним лицам. Они вывозили различное имущество из подразделений ВДВ буквально грузовиками. В свою очередь прапорщик Полунин, исполнявший обязанности начальника склада вещевого имущества дивизии ВДВ, чтобы скрыть следы хищений, указывал не соответствующие действительности сведения о поступлении похищенного имущества на склад. Поскольку подсудимые признали свою вину, их дело рассматривалось в особо порядке. При вынесении приговора было также учтено, что офицеры и прапорщик отмечены наградами и являются участниками боевых действий. В итоге подполковник Райский получил два года заключения и штраф 200 тыс. руб., майор Курьянов — такое же взыскание и год и десять месяцев лишения свободы, а прапорщик Полунин — полтора года и штраф 150 тыс. руб.

Обжалуя взыскания во 2-м Западном окружном военном суде, осужденные, в частности, указали, что документы, послужившие основанием для иска, заверены ненадлежащим образом, расчет цены иска содержит арифметические ошибки, а дополнительная бухгалтерская экспертиза не соответствует действующему законодательству.

Указывалось также, что при уменьшении суммы ущерба истцом ошибочно была учтена комиссия ПАО Сбербанк в размере 800 руб., образовавшаяся при частичном возмещении ими материального ущерба. Более того, они утверждали, что сам иск является неподсудным гарнизонному суду. Не учтено было, по мнению ответчиков, и то обстоятельство, что похищалась не вся форма — большую часть они все-таки выдали нуждавшимся в ней военнослужащим. Апелляционный суд военную подсудность признал обоснованной, так как преступление было совершенно военнослужащими, а их жалобы отклонил. Сейчас служба судебных приставов пытается взыскать ущерб с осужденных, правда, столь крупных сумм у них просто нет.

Николай Сергеев