 

Нацбанк: В марте международные резервы Украины сократились на 7,8%

07.04.2020, 16:54, Новости дня

В марте международные резервы Украины сократились на 7,8%. Об этом 7 апреля сообщил Национальный банк.

По состоянию на 1 апреля международные резервы страны в эквиваленте составляли $24, 923 млрд.

Мартовское уменьшение резервов после роста в январе и феврале этого года в НБУ связывают с валютными интервенциями Нацбанка, которые были направлены на сглаживание колебаний курса в связи с большим спросом на валюту со стороны бизнеса и населения.

Также в регуляторе отметили, что к концу марта ситуация на валютном рынке нормализовалась, это позволило НБУ вернуться к интервенциям по покупке валюты. Нацбанк продал $2,4 млрд и купил $264 млн.

По итогам 2019 года международные резервы Украины выросли на 22% и составляли $25,3 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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