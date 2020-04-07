Минздрав проверяет “феномен Николаевской области”. В регионе до сих пор нет ни одного подтвержденного случая коронавируса

07.04.2020, 16:54, Новости дня

Министерство здравоохранения Украины проверит ситуацию с распространением коронавирусной инфекцией в Николаевской области. Это единственный регион Украины, где до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил на брифинге 7 апреля главный санитарный врач Украины, замглавы Минздрава Виктор Ляшко. Видео его выступления опубликовано на YouTube-канале Кабинета Министров.

“Подозрения [на коронавирус] есть во всех регионах Украины, в то же время ни одного [подтвержденного] случая не зарегистрировано в Николаевской области. Поэтому у нас сегодня работают бригады медицинских сотрудников, в состав которых входят представители Министерства здравоохранения, Национальной службы здоровья, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Отдельно от них работают эксперты-вирусологи, которые ездят по всем вирусологическим лабораториям”, – отметил он.

По словам Ляшко, Минздрав “проверит феномен Николаевской области”, чтобы установить, “это реальная картина или, возможно, где-то есть нарушение алгоритмов”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,36 млн, из них более 292 тыс. выздоровели, 76 373 умерли.

В Украине, по информации Минздрава на 9.30 7 апреля, подтверждено 1462 случая COVID-19, 45 пациентов скончались, 28 вылечились. В Николаевской области с начала вспышки не подтверждено ни одного случая болезни.

6 апреля начальник управления информационной деятельностью и коммуникации с общественностью Николаевской облгосадминистрации Елена Иваненко заявляла изданию “ГОРДОН”, что в регионе было 65 подозрений на коронавирус, но ни одно из них пока не подтвердилось. По ее мнению, благоприятная эпидемиологическая обстановка в области может быть связана с повышенным контролем за гражданами, которые вернулись из-за границы.