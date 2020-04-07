Разумков прокомментировал возможность переноса местных выборов из-за коронавируса

07.04.2020, 16:54, Новости дня

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что сейчас рано обсуждать возможность переноса местных выборов, которые должны пройти в конце октября 2020 года, из-за коронавируса. Об этом он заявил в интервью изданию LB.ua.

“Я слышал такие разговоры от экспертов в разных кругах. Но сам этим вопросом не занимался. Перенос выборов достаточно проблематичен, потому что “не бьется”, извините за сленг, с Конституцией. Будем смотреть и исходить из того, как будут дальше развиваться события. Я думаю, пока рано это обсуждать”, – подчеркнул он.

Отвечая на замечание журналиста, что на выборах в местные органы власти партии “Слуги народа” не удастся воспользоваться личным рейтингом президента Владимира Зеленского, Разумков сказал: “Местные выборы – это однозначно вызов для партии, поскольку их нельзя сравнивать с парламентскими. Там голосуют за телевизор, здесь – за конкретных людей. Прямой передачи рейтинга нет”.

В соответствии с Конституцией местные выборы в Украине должны пройти в последнее воскресенье октября 2020 года. Однако из-за коронавируса и введенного в связи с эпидемией карантина в экспертной среде обсуждается возможность перенести голосование на более поздний срок.

Карантин в Украине действует с 12 марта. В частности, запрещены массовые мероприятия, закрыты учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановлено авиасообщение с другими странами и внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

С 6 апреля в Украине запрещено выходить на улицу без крайней необходимости без средств индивидуальной защиты, также запрещено собираться в группы более чем по два человека. Ограничения будут действовать как минимум до 24 апреля.

Предполагается, что карантин частично будет ослаблен в мае, тогда как некоторые ограничения останутся в силе до сентября.

В Украине, по информации Минздрава на 9.30 7 апреля, подтверждено 1462 случая COVID-19, 45 пациентов скончались, 28 вылечились.